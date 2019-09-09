Янтарный комбинат и ученые Калининграда будут вместе изучать полезные свойства янтаря

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты Калининградского янтарного комбината (КЯК) и ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта договорились о сотрудничестве в изучении свойств янтаря в целях широкого использования минерала в различных сферах экономики. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте госкорпорации "Ростех", в состав которой входит предприятие.

"Ученые университета проявляют научный интерес к уникальному органическому минералу. В свою очередь руководство комбината заинтересовано в расширении сферы применения янтаря и ценных веществ, получаемых в процессе его добычи и переработки", - говорится в сообщении по итогам обсуждения сторонами перспективных направлений для исследования свойств янтаря.

Взаимодействие с научным сообществом руководство комбината рассматривает как возможность найти новые ниши для использования продукции. "Мы говорим не об альтернативе ювелирному производству изделий из янтаря, а об одном из направлений для массового сбыта сырья, добытого на комбинате, отметил заместитель генерального директора по развитию и строительству КЯК Виктор Костычев.

В частности, сказал он, ситовая (самая мелкая) фракция янтаря может быть использована для производства широкого спектра строительно-отделочных материалов, предметов быта и различных элементов декора.

По словам директора горно-добычного комплекса комбината Дмитрия Ларионова, калининградский янтарь отличается несколькими уникальными свойствами, но только научные данные могут подтвердить или опровергнуть сохранение и полезность этих качеств при дальнейшей переработке.

Представители БФУ им. Канта сообщили, что ученые университета приступили к изучению антисептических, бактерицидных и антигрибковых свойств янтаря, янтарного лака, янтарной кислоты, глауконита, исследуют возможность использования янтаря и его производных в строительной отрасли. Над проектом работает большая междисциплинарная команда - химики, физики, технологи, строители, инженеры, дизайнеры, планируется подключить к исследованиям ученых-медиков, специалистов-аграриев, проинформировали директор офиса коммерциализации и маркетинга БФУ Александр Попов и заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий Института живых систем вуза Станислав Сухих.

О комбинате

Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря, которая ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого 50 млн лет. Запасы ресурсной базы оцениваются в 116 тыс. тонн, что обеспечит промышленную добычу в течение 350 лет. В 2018 году добыты рекордные 500 тонн янтаря.