Петербург заинтересован в апробации опыта Южной Кореи по технологиям для "умного города"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга заинтересованы в апробации опыта Республики Корея в сфере технологий "умного города", сообщили журналистам в аппарате вице-губернатора Олега Маркова.

"Нам было бы интересно апробировать опыт Кореи в использовании "умных" светофоров, строительстве многоуровневых парковок в условиях ограниченной территории, в реализации проекта навигации с использованием радиомаяков", - приводят в аппарате слова Маркова на рабочей встрече с генеральным консулом Республики Корея в Петербурге Квон Дон Соком.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы и итоги сотрудничества правительства Санкт-Петербурга с мэриями Инчхона и Пусана. Отмечается, что Петербургу также интересен опыт корейских коллег в развитии медицинского и круизного туризма, в том числе в строительстве инфраструктуры причалов для речных круизных судов. В настоящее время власти Петербурга и Пусана совместно формируют рабочую группу для взаимодействия в сферах транспорта, туризма, культуры, спорта и здравоохранения.

Кроме того, на встрече вице-губернатор сообщил, что Санкт-Петербургский государственный университет готов выступить партнером в открытии Центра изучения русского языка в Инчхоне. О роли вуза в развитии культурных связей между Россией и Южной Кореей свидетельствует тот факт, что летом прошлого года на его территории был открыт первый памятник выдающейся южнокорейской писательнице Пак Кённи (1926-2008) за пределами ее родины.

Вместе с тем, в аппарате отметили, что мэрия Инчхона поддержала инициативы Петербурга о развитии сотрудничества по линии культурных и спортивных обменов. В частности, планируется провести подбор партнера для детской спортивной школы восточных единоборств в Кронштадте.

Согласно данным официального сайта комитета по внешним связям, корейские города Пусан и Инчхон являются городами-партнерами Петербурга с 2008 и 2011 годов соответственно.