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Багдад надеется на участие Москвы в восстановлении иракских городов

Как заявил посол Ирака Хайдар Мансур Хади, его страна высоко ценит позицию России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ирак рассчитывает, что Россия примет участие в послевоенном восстановлении всех иракских городов. Об этом сообщил в понедельник посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади на приеме по случаю 75-летия установления российско-иракских дипломатических отношений.

"Ирак высоко ценит позицию дружественной Российской Федерации за ее поддержку в борьбе с терроризмом и надеется на ее участие в восстановлении всех городов Ирака", - сказал он.

По его словам, стороны активизировали сотрудничество в таких сферах, как безопасность, экономика, наука, образование и гуманитарная деятельность. "Хочу подтвердить желание моей страны расширять двусторонние отношения и укреплять партнерство и сотрудничество", - подчеркнул посол.

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