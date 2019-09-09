Багдад надеется на участие Москвы в восстановлении иракских городов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ирак рассчитывает, что Россия примет участие в послевоенном восстановлении всех иракских городов. Об этом сообщил в понедельник посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади на приеме по случаю 75-летия установления российско-иракских дипломатических отношений.

"Ирак высоко ценит позицию дружественной Российской Федерации за ее поддержку в борьбе с терроризмом и надеется на ее участие в восстановлении всех городов Ирака", - сказал он.

По его словам, стороны активизировали сотрудничество в таких сферах, как безопасность, экономика, наука, образование и гуманитарная деятельность. "Хочу подтвердить желание моей страны расширять двусторонние отношения и укреплять партнерство и сотрудничество", - подчеркнул посол.