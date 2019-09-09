Представители "Газпрома" в сентябре обсудят в Кишиневе поставки газа

КИШИНЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Руководители "Газпрома" посетят 19-20 сентября Кишинев, чтобы обсудить пути снабжения республики газом на случай прекращения транзита голубого топлива через Украину. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в понедельник в интервью телеканалу "НТВ Молдова".

"19-20 сентября руководство "Газпрома" будет у нас. Обсуждается, будет это уровень [председателя правления "Газпрома" Алексея] Миллера или его зама. Мы будем обсуждать один из вариантов поставок газа", - сказал Додон. По его словам, на сегодня рассматривается возможность транспортировки по "Турецкому потоку", поставок из Европы, а также аренда газовых хранилищ.

Глава Молдавии проинформировал, что республике необходимо 1,5 млрд кубометров газа в год, столько же потребляет непризнанное Приднестровье, отметил он. Додон обратил внимание, что в случае остановки поставок газа, у Молдавии и Приднестровья не будет также электроэнергии, которая вырабатывается на тепловой электростанции "Молдавская ГРЭС" (Приднестровье).