AI-алгоритмы будут использовать для проектирования домашних солнечных электростанций

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Компания Sun Power запустила студию дизайна, проектирующую домашние солнечные электростанции за считанные секунды, сообщает портал Solar Power World.

Разработанное цифровое решение объединяет технологию мгновенного проектирования SunPowers, облачный сервис Google Cloud и аналитический инструмент Google Sunroof для создания проектов солнечных электростанций, предназначенных для жилых районов. Модель учитывает размер и характеристики крыши дома, коэффициент затенения и потенциальный объем выработки энергии.

Технология Instant Design, применяющаяся в процессе проектирования, использует алгоритмы машинного обучения для анализа изображений высокого разрешения. После ввода адреса дома AI-алгоритмы обрабатывают изображение его крыши, выявляют препятствия для установки, такие как вентиляционные люки, и определяют уровень солнечной активности.