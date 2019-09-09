В "АвтоВАЗе" рассказали, когда начнутся продажи Lada Granta в версии Drive Active

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Старт продаж седана Lada Granta в версии Drive Active состоится в ближайшие недели, сообщил президент компании "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис в интервью телеканалу "Россия-24".

"Модель Granta Drive Active появится [в продаже] в ближайшие недели, а Vesta с автоматической трансмиссией - в ближайшие месяцы", - отметил Каракатзанис.

В конце августа "АвтоВАЗ" начал производство Lada Granta в версии Drive Active с подвеской спортивного типа от Lada Sport.

В компании отмечали, что стилистически Lada Granta Drive Active перекликается с Lada Vesta Sport - от ''старшей'' модели позаимствован хромированный патрубок выхлопной системы. В похожем стиле выполнены легкосплавные колесные диски, в которых ажурный рисунок спиц дополнен черным лаком и алмазной полировкой. В общей сложности в Lada Granta Drive Active использовано 28 новых деталей и узлов.

"Lada Granta Drive Active будет выпускаться с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л. с. компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. В базовое оснащение Lada Granta Drive Active войдет кондиционер и аудиосистема", - сообщали в "АвтоВАЗе".

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.