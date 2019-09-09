ЦБ оценил макроэкономические последствия пяти сценариев инвестирования средств ФНБ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России проанализировал макроэкономические последствия пяти сценариев инвестирования ликвидной части средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающих 7% ВВП, следует из проекта документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов", подготовленном ЦБ.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти дороже $40 за баррель направляются в резервы. Средства ФНБ могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. Однако после превышения фондом объема в 7% ВВП правительство может направить эти средства на финансирование инфраструктурных проектов.

Согласно документу, первый сценарий предполагает добавление финансовых активов с более высоким уровнем риска, которые не влияют на российские активы и экономику. Это сохранит эффективность бюджетного правила и может повысить общую доходность инвестирования средств ФНБ, но снизит ликвидность и повысит волатильность цен на активы, а также увеличит кредитные риски. Такие активы могут включать в себя иностранные ценные бумаги, в том числе акции с повышенным уровнем кредитного риска, а также несвязанные кредиты иностранным заемщикам.

В рамках второго сценария предусматривается инвестирование всей суммы превышения в связанные валютные кредиты иностранным контрагентам. Этот вариант ведет к частичному или полному отказу от привязки к базовой цене нефти и потере преимуществ от действия бюджетного правила.

Третий сценарий предполагает инвестирование фиксированной части от суммы превышения в связанные валютные кредиты или в рублевые активы в России. В четвертом и пятом сценариях устанавливается потолок ежегодного инвестирования ликвидных средств ФНБ сверх 7% ВВП. При этом в ЦБ считают, что в четвертом и в пятом сценариях рубль несколько укрепится в год запуска нового механизма инвестирования. Прямой положительный эффект от инвестирования на темпы роста ВВП будет иметь место лишь в первый год, так как в дальнейшем объем инвестируемых из ФНБ средств будет оставаться постоянным и только при условии стабильной цены нефти.

Оценивая последствия для денежно-кредитной политики, регулятор подчеркивает, что действующий механизм бюджетного правила наряду с подходом первого сценария способны эффективно выполнять стабилизирующую роль для российской экономики и дадут возможность Банку России следовать денежно-кредитной политике, заложенной в базовый сценарий прогноза. А четвертый и пятый сценарии будут иметь меньшие последствия для условий проведения денежно-кредитной политики, чем второй и третий.

Также в ЦБ отмечают, что возможны и другие подходы к инвестированию суммы превышения средств ФНБ, для каждого из которых необходимо учитывать весь комплекс макроэкономических последствий. При этом в свой базовый прогноз Банк России заложил консервативный вариант: в частности, средства ФНБ будут инвестироваться в ликвидные валютные инструменты с низким уровнем риска.