"Известия": банки смогут не пересчитывать показатель долговой нагрузки для заемщиков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/, Банк России изменит методику рассчета показателя долговой нагрузки (ПДН) закредитованным клиентам при улучшении финансового положения и реструктуризации долга. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, благодаря поправкам, банкам не придется пересчитывать значение ПДН и создавать дополнительных резервов по ссудам. Кроме того, станет возможным изменение условий по пролонгации кредитов и предоставлению льготного периода по его погашению.

Уточняется, что новые правила будут действовать для жилищных кредитов с господдержкой, образовательных ссуд, займов наличными, а также во время ипотечных каникул.

Как сообщили "Известиям" в ЦБ, подобные изменения снизят давление на банковский капитал, что упростит решение вопроса о проблемной задолженности.

ЦБ 1 октября 2019 года планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным. Кроме того, для ограничения рисков по ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом - от 10% до 20% - с начала года были повышены надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным кредитам.