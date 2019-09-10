"Русагро" сохраняет планы по SPO, акции могут быть размещены в Москве или Лондоне

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Русагро" сохраняет планы по проведению SPO (вторичное размещение акций), при этом рассчитывая разместить ценные бумаги на Московской или Лондонской бирже. Об этом в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума сообщил генеральный директор компании Максим Басов.

"Компания планирует инвестировать, приобретать другие компании, а также реализовывать интересный проект в Китае, поэтому капитал нам нужен. В качестве возможности привлечения этого капитала совет директоров компании дал руководству указание рассмотреть возможность проведения SPO", - сказал он.

Басов отметил, что пока не может сообщить о том, когда это произойдет. "Мы подходим к этому намерению очень серьезно и считаем, что компания готова к публичному размещению акций. О сроках и параметрах размещения мы сообщим позже", - уверен он.

Ранее Басов не исключал возможности размещения на Гонконгской фондовой бирже. Однако, как пояснил он в беседе с ТАСС, для этого необходимо, чтобы компания соответствовала определенным требованиям, подготовка к которым займет несколько лет. В частности, "Русагро" уже зарегистрировала гонконгскую компанию. Кроме того, по мнению Басова, для успешности размещения необходимо, чтобы существенная часть бизнеса компании была связана с Китаем, однако пока, несмотря на то, что Китай является самым быстрорастущим рынком для "Русагро", этот показатель не настолько большой, как хотелось бы руководству компании.

"Пока наши акции котируются на Лондонской и Московской биржах. Если мы будем размещать акции, то, вероятнее всего, на этих биржах. Вернее, не вероятно, а это точно будут эти биржи", - заверил Басов.

О "Русагро"

В структуре акционерного капитала "Русагро" 71,9% принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,3% - менеджменту компании. 20,8% акций находятся в свободном обращении. 12 ноября 2018 года Басов сообщил, что "Русгаро" может провести вторичное размещение акций в ближайшие два года в связи с высокими ценами на сельхозпродукцию, восстановлением цен на сахар и покупкой холдинга "Солнечные продукты". В конце 2018 года Басов говорил о том, что "Русагро" планирует в рамках SPO провести эмиссию новых акций.

"Русагро" провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в апреле 2011 года, тогда компания выручила от размещения $330 млн.

Группа компаний "Русагро" объединяет шесть сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Чистая прибыль "Русагро" по МСФО за первое полугодие выросла на 43% по сравнению с показателем за аналогичный период.