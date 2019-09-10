Российско-китайский инвестфонд может стать партнером "Русагро" по проекту в Китае

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Русагро" не исключает, что партнером компании по проекту в Китае может стать Российско-китайский инвестфонд (РКИФ), основанный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией (China Investment Corporation). Об этом генеральный директор компании Максим Басов рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Сейчас мы изучаем целесообразность инвестиций в Китай. И одним из соинвесторов этого проекта, возможно, будет Российско-китайский фонд прямых инвестиций", - отметил Басов.

В июне генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд интересуется вхождением в капитал "Русагро", в том числе из-за возможности расширения экспорта российской продукции АПК в Китай. "Могу сказать, что мы как публичная компания открыты к инвестициям от любых инвесторов, включая РФПИ", - отметил Басов.

При этом проект в Китае пока не утвержден советом директоров "Русагро". "А пока он не утвержден, мы не можем и заключать соглашения с другими сторонами. Сейчас мы обсуждаем возможность сотрудничества со многими инвесторами, в том числе с представителями РФПИ и других компаний, например, China Investment Corporation", - пояснил гендиректор "Русагро".

Детали проекта он озвучивать отказался, уточнив, что пока компания прорабатывает проект, выбирает земельный участок и рассчитывает смету. По словам Басова, совет директоров может рассмотреть вопрос о реализации проекта в ноябре.

"В целом по России, Китай уже вышел на первое место по импорту продовольствия, но для "Русагро" это пока не так. У нас другие страны сейчас занимают более важное место в экспортных поставках, например, Турция, Узбекистан и Казахстан", - отметил Басов.

"Русаго" поставляет в Китай подсолнечное и соевое масла, выходит на рынок сои.

"На днях мы заключили соглашение о поставках сои китайской компании COFCO, и планируем на первом этапе продать им 50 тыс. тонн, но это только начало. После прохождения необходимой сертификации "Русагро" также планирует начать поставки свекловичного жома и подсолнечного шрота в Китай", - рассказал Басов.

Он добавил, что "Русагро" также заинтересована в поставках свинины, но пока китайский рынок закрыт для производителей из РФ. "Вообще, согласно утвержденной в августе стратегии развития "Русагро", Китай является главным направлением развития всей группы компаний", - подчеркнул Басов.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России. Компания поставляет продукцию более чем в 35 стран.