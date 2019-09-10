В компании "Сибур" сообщили, что пока не интересуются разработкой Арктики

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Нефтехимическая компания "Сибур" пока не интересуется разработкой российского арктического шельфа из-за отсутствия развитой инфраструктуры, несмотря на инициативу правительства о допуске туда частных и иностранных компаний. Однако компания не исключает, что в перспективе такой сценарий возможен, заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов.

"Очень далеко от нас все, поверьте, очень далеко. Мы все же видим возможность продолжать консолидировать и интегрировать свои навыки в продажах, в технологическом клиентском развитии, в строительстве мощностей, в реализации проектов: Дальний Восток, Восточная Сибирь, Западная Сибирь - там есть, чем заниматься. Арктика - хорошая возможность, но, мне кажется, с точки зрения временного горизонта существенно дальше находится", - сказал Карисалов.

При этом собеседник агентства уточнил, что гипотетически речь может идти о горизонте до 50 лет.

Топ-менеджер добавил, что "Сибур" также не рассматривает возможности строительства производства на инфраструктуре "Новатэка", который разрабатывает СПГ-кластер на Гыданском полуострове.

"Вы знаете, с точки зрения молекул, наверное, можно (рассмотреть возможность строительства завода - прим. ТАСС). С точки зрения созданных текущих предпосылок - вряд ли. Там вообще нет рынка потребления <…> Это делает проект абсолютно экспортно-ориентированным, то есть не просто крупно, а на 100%. Второе - Арктика, мягко говоря, кейс серьезный, ведь там нет ничего: дорог, электричества, инфраструктуры по вывозу, нет возможности привлечения постоянного персонала. Все пока очень ограничено", - отметил собеседник агентства.

История вопроса

Правительство России в текущем году вновь вернулось к идее открытия доступа частных и иностранных компаний к шельфу Арктики. В частности, по мнению вице-премьера Юрия Трутнева, в настоящий момент территория разработана недостаточно, а доступ иностранцев поможет решить эту проблему. При этом глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сомневается, что русская Арктика будет интересна частникам и иностранцам в условиях низкой цены на нефть, а министр энергетики России Александр Новак - что интерес напрямую будет зависеть от привлекательности условий, которые правительство предложит инвесторам.