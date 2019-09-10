Министр экономики Японии поддержал решение главы Nissan уйти в отставку

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает решение главного исполнительного директора и президента японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикавы уйти в отставку после скандала с получением завышенных бонусов. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.

"Отставка доказывает, что новое корпоративное управление работает. Мы также были вовлечены в поддержку внедрения новой корпоративной системы в компании. Я надеюсь, что преемник Саикавы будет выбран посредством решения соответствующего комитета, а не за счет внутренней борьбы, как это было раньше", - сказал он.

Глава Nissan уйдет в отставку с 16 сентября, а его преемник, как ожидается, будет назначен к октябрю. Саикава таким образом хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своем посту, в чем он ранее признался. Всего ему было переплачено около 47 млн иен ($438 тыс.).

Руководство Nissan ранее согласилось с требованием французской стороны в лице партнера по альянсу Renault направить больше ее представителей в три комитета, которые были учреждены с целью усиления контроля над аудитом, вознаграждениями и назначениями среди менеджеров высокого звена. В частности, помимо председателя совета директоров Renault Жан-Доминика Сенара, в них включили и главного исполнительного директора концерна Тьерри Боллоре.

Японская компания Nissan продолжает оставаться в центре внимания на фоне скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном. Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые арестованный не признает.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда.