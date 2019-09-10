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Сбербанк запустил переводы с карт других банков через мобильное приложение

Комиссия за перевод составляет 1,2%, но не менее 30 рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сбербанк запустил в мобильном приложении услугу, которая позволяет пополнять карты банка с любых дебетовых карт других кредитных организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

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Отмечается, что комиссия за перевод составляет 1,2%, но не менее 30 рублей. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия взиматься не будет. В веб-версии "Сбербанк Онлайн" услуга пока недоступна.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами и в ближайшее время может запустить денежные переводы с кредитных карт своих клиентов на карты других банков.

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