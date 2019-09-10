Комитет Госдумы одобрил выведение инвестсоветников из-под действия антиотмывочного закона

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, исключающий инвестиционных советников из сферы применения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ был инициирован группой депутатов Госдумы по главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 17 сентября.

Сейчас профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе инвестсоветники, относятся к организациям, проводящим операции с денежными средствами или иным имуществом, а значит обязаны проводить идентификацию своих клиентов. "Однако деятельность по инвестиционному консультированию, хоть и отнесена к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не предполагает совершения операций с денежными средствами или финансовыми инструментами. То есть применительно к этой деятельности фактически отсутствует предмет контроля в рамках закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроект исключает инвестиционных советников из сферы правоприменения соответствующего закона. При этом к организации, совмещающей деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, нормы данного закона будут применяться в части деятельности, предполагающей совершение операций с имуществом клиентов, указывается в пояснительной записке.

Поскольку сейчас инвестиционным советником может являться как юридическое, так и физическое лицо (индивидуальный предприниматель), и на советников - физических лиц действующая редакция "антиотмывочного" закона не распространяется, законопроект коснется только инвестиционных советников - юридических лиц.

Кроме того, законопроект дает профучастникам рынка ценных бумаг, осуществляющим на основании лицензии ЦБ РФ деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, право проводить упрощенную идентификацию лиц при открытии и ведении лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг. Держатели реестра смогут поручать проведение идентификации и обновление информации о лицах, которым открыты счета в реестре, не только кредитным организациям, но и другим профучастникам рынка ценных бумаг, выполняющим функции трансфер-агентов в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.