Ирак рассчитывает, что РФ расширит участие в разработке нефтяных месторождений в стране

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ирак рассчитывает, что российские компании расширят свое участие в разработке нефтяных месторождений в республике. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Ирака Муайед Салех на встрече с главой комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.

Как указал замминистра, Ирак надеется на увеличение присутствия российских компаний в стране. "Мы также надеемся, что российские компании будут больше участвовать в разработках нефтяных месторождений", - добавил он.

Так, по его словам, одна из российских компаний начинает разработку месторождений в районе города Рамади. "Мы надеемся, что к 2030 году инвестиции там достигнут $45 млрд", - подчеркнул Салех.