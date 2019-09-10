Доходы бюджета Петербурга с учетом корректировки вырастут на 37,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Санкт-Петербурга в этом году увеличится на 37,5 млрд рублей - до 629,3 млрд рублей, сообщил во вторник председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников на заседании городского правительства.

"В рамках корректировки бюджета на 2019 год мы существенно увеличиваем доходную часть - на 37,5 млрд рублей [на 6,3% от первоначально утвержденного плана]. Примерно половина из них приходится на федеральные деньги, остальная - на наши собственные доходы", - пояснил он журналистам после заседания.

По словам главы комитета финансов, доходы возрастут за счет увеличения поступлений по налогам на прибыль и на имущество, взыскания недоимок по налогам и за счет единоразовых платежей, которые невозможно было прогнозировать в начале года.

Расходы городского бюджета вырастут на 26,3 млрд рублей, или на 4,1%. "Разница между дополнительными доходами и расходами составляет 11,2 млрд рублей, именно на столько сокращается дефицит бюджета и, как следствие, плановый объем заимствований", - пояснил Корабельников.

На 2019 год доходы городского бюджета изначально планировались в сумме 591,8 млрд рублей, они увеличатся после корректировки до 629,3 млрд рублей. Расходы возрастут с 643,8 млрд рублей до 670,1 млрд рублей. Итоговый дефицит составит 40,8 млрд рублей вместо 52 млрд рублей.