Решение по поддержке НПЗ принято на уровне Козака и Силуанова

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Решение о дополнительных мерах по поддержке нефтепереработки принято на уровне первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. Об этом сообщил представитель Козака Илья Джус в ходе конференц-колла с журналистами.

"На уровне Козака и Силуанова принято системное решение по поддержке нефтепереработки" - сказал он.

Министр энергетики РФ Александр Новак на Восточном экономическом форуме заявил журналистам, что правительство РФ в целом согласовало дополнительные стимулирующие меры для нефтеперерабатывающих заводов. Речь шла о введении инвестиционного коэффициента к обратному акцизу на поступающую на НПЗ нефть, который российские заводы сейчас получают из бюджета.