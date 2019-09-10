Сбербанк в 2019 году направит в бюджет России 502 млрд рублей в виде налогов и дивидендов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сбербанк в 2019 году направит в федеральный бюджет 502 млрд рублей в виде налогов и дивидендов. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава банка Герман Греф.

"Если мы в 2009 году заплатили в бюджет 59 млрд рублей совокупно, то в 2019 году мы в федеральный бюджет заплатим 502 млрд: совокупно налоги и дивиденды, которые мы оплачиваем, в федеральный бюджет", - сказал Греф.

Он также отметил, что Сбербанк после крупнейших сырьевых компаний является первым плательщиком налогов в бюджеты всех уровней. "Мы в подавляющее большинство регионов платим больше всех налогов, являемся первым налогоплательщиком, наверное, процентов 60 регионов", - подчеркнул Греф.