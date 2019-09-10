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Греф: россияне почувствуют эффект от внедрения искусственного интеллекта в ближайшие годы

Глава Сбербанка отметил колоссальный потенциал использования систем ИИ и в повышении производительности труда, и в повышении прозрачности и скорости оказания услуг

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что россияне смогу ощутить положительный эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта уже в ближайшие годы. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг. Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы", - сказал он.

В июле правительство РФ заключило с крупными компаниями восемь соглашений в сфере инновационных технологий. В частности, со Сбербанком заключено соглашение по направлению "Искусственный интеллект". Ранее Греф заявил, что перед Сбербанком стоит цель обеспечить вхождение России в пятерку лидеров в мире по развитию технологий с использованием искусственного интеллекта.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что проект правительства и Сбербанка по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни стартует в ближайшие месяцы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГреф, Герман ОскаровичОрешкин, Максим Станиславович
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