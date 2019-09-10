Справороссы предложат снизить предельную долю оплаты ЖКХ в доходах россиян

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" в качестве первоочередных законопроектов в ходе осенней сессии Госдумы предложит рассмотреть инициативы о снижении предельной доли доходов граждан, направляемой на оплату ЖКХ, и меры по решению демографической проблемы. Об этом во вторник в ходе выступления в нижней палате парламента сообщил глава фракции Сергей Миронов.

"Прежде всего, мы хотим вернуться к жилищному законодательству, к Жилищному кодексу. И мы хотим снизить предельно допустимую долю [на оплату ЖКХ], которая сейчас составляет 22% от собственных доходов граждан… до 15%", - сказал Миронов.

Вторая инициатива касается демографической проблемы, соответствующий законопроект был внесен справороссами в Госдуму в феврале. "Некоторые меры из этого пакета уже стали законами, - отметил Миронов. - Это и повышение пособия на первого ребенка, и повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, решение проблем по ипотеке для многодетных. Это правильные шаги, но наша инициатива более комплексная".

Еще одним приоритетом фракции является отмена транспортного налога, напомнил лидер справороссов. "Сколько нашим людям обещают отменить транспортный налог? Уже лет пять. Но транспортный налог не отменен. Его надо отменять, и мы будем этого добиваться", - подчеркнул он.

"Справедливая Россия" также намерена вернуться к вопросу о возвращении долгов по советским вкладам. "Мы предлагаем ежегодно выплачивать 2,5% общего долга, - сообщил глава фракции. - Сумма страшная, конечно, но начинать надо", - подытожил Миронов.

Помимо этого, парламентарий предложил ввести обязательные парламентские слушания при рассмотрении законопроектов, по которым мнения "Единой России" и трех других думских фракций расходятся. "Неоднократно Госдума раскалывалась в таком порядке: "Единая Россия" голосует соответствующим образом, три другие фракции выступают против. Так было по законопроектам о повышении пенсионного возраста, увеличении НДС, - напомнил он. - Мы считаем, если такой принципиальный раскол идет, нужно остановиться, провести публичные парламентские слушания и потом стараться выходить на некое консолидированное решение".