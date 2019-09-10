В Северной Осетии выделили 3 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделили 3 млн рублей на гранты начинающим предпринимателям, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития республики.

"Программа реализуется за счет средств республиканского бюджета на протяжении трех лет и становится все более востребованной. Общая сумма грантов составила 3 млн рублей, в следующем году планируется ее увеличение", - говорится в сообщении.

На государственную поддержку претендуют более 40 человек, которые представили свои проекты перед специалистами профильных ведомств, общественных объединений и молодежного парламента. Список грантополучателей станет известен в ближайшие дни.

Предпочтение при выделении грантов будет отдаваться предпринимателям в сфере народно-художественных промыслов, производственных предприятий, молодежного предпринимательства, сферы туризма и сельского хозяйства в горных территориях республики.

В 2018 году заявок было более 30, из них прошли отбор 20. В 2017 году поступило немногим более 20 заявок, из которых удовлетворены 12.