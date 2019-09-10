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Apple представила в США новый сервис, обеспечивающий доступ к более чем 100 играм

При его создании компания затратила около $500 млн

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Американская компания Apple запускает с 19 сентября новый сервис Apple Arcade, обеспечивающий доступ к более чем к 100 компьютерным играм. Об этом объявлено во вторник на презентации новинок компании, которая проходит в конференц-зале Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Трансляция мероприятия ведется на официальном сайте компании.

По информации портала Apple Insider, специализирующегося на новостях о продукции этой компании, Apple при создании нового сервиса затратила около $500 млн для того, чтобы привлечь лучших специалистов в области разработки компьютерных игр.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет около $970 млрд.

Теги
Джобс, Стив
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