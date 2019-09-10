Аэропорт Краснодара планируется сделать крупным логистическим центром

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают, что аэропорт Краснодара благодаря созданию в регионе экспортно-импортного хаба станет крупным грузовым перевалочным центром, сообщил журналистам заместитель губернатора Игорь Галась.

"Мы рассматриваем Краснодар как безусловную часть Южного экспортно-импортного хаба. Мы говорим и о развитии нашего аэропорта, и о придании ему не только статуса серьезного пассажирского хаба, но и в том числе логистического - то есть хаба по перевалке грузов. Думаю, что в ближайшее время - надеюсь, до конца этого года - мы все наши предложения о формализации этого проекта общественности представим", - сказал Галась.

Он уточнил, что Южный экспортно-импортный хаб имеет фундаментальное значение для развития края.

"В настоящее время у нас есть поддержка [по созданию хаба] на уровне федерального министерства транспорта - с целью более глубокой проработки этого флагманского проекта и придания ему статуса не регионального, а федерального. Это даст возможность привлечения дополнительных федеральных средств", - добавил заместитель губернатора.

Создание хаба входит в стратегию развития Краснодарского края до 2030 год. Он включает сеть портов, аэропортов и промышленно-логистических центров. Планируется, что хаб станет основным транспортным узлом южных и кавказских регионов для экспорта и импорта грузов, так как большая часть суммарного грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна проходит через Краснодарский край.