Приамурье заключило на ВЭФ соглашения на сумму более 1 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Амурская область на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заключила соглашения на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщила в среду журналистам на пресс-конференции в правительстве Приамурья министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова.

"Соглашения были заключены на порядка более 1 млрд рублей", - сказала Старкова.

Также она уточнила, что не все соглашения носят коммерческий характер. В частности, одно из них касалось переселения жителей региона из аварийного жилого фонда. "Если смотреть статистику [по заключению соглашений на ВЭФ] за пять лет, мы можем с уверенностью сказать, что это [сумма соглашений] больше, чем в прошлом году, и это более глобальные соглашения", - добавила министр.

Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.