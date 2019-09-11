Новак не обсуждал с саудовским коллегой возможность изменения цен на нефть

АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Новый министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в Джидде не обсуждал с министром энергетики России Александром Новаком возможность принятия дополнительных мер для изменения цены нефти. По словам российского министра, цены рыночные и задача двух крупнейших производителей нефти - смотреть за исполнением соглашения ОПЕК+. Об этом Новак сказал журналистам.

"Мы с министром обсудили ситуацию на мировых рынках, текущую ситуацию по ценам, исполнение соглашения, которое было в декабре подписано, конечно, про цены поговорили. Мы не обсуждали вопросы, касающиеся того, чтобы что-либо менять по ценам. Цены складываются рыночные, наша задача смотреть за исполнением соглашения и фундаментальных показателей", - сказал он.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит $65 за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК - в частности, таких, как ОАЭ и Кувейт - такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет складывается при стоимости нефти от $80 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по объемам добычи участники соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

8 сентября стало известно, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового министра энергетики страны. Королевским указом возглавлявший министерство Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности. Его сменил сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман. С 2005 по 2017 годы он находился в статусе помощника министра нефти.