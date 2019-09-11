На Крымском мосту начали устанавливать автоматику контроля движения поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Установка системы автоматического контроля и управления движением поездов началась на железнодорожной части моста через Керченский пролив, движение по которой планируют открыть в декабре. Об этом в среду сообщил инфоцентр "Крымский мост".

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"На железной дороге устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции - Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", - говорится в сообщении.

Сейчас на мосту укладывают кабели и устанавливают путевые ящики с оборудованием сигнализации, централизации и блокировки, продолжают монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов, выполняют комплекс работ по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути, формируют контррельсы.

Система позволит обмениваться данными, чтобы координировать потоки поездов, уточнили в инфоцентре. "Автоматика моста будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, которые по сигналу смогут снизить или увеличить скорость, выполнить торможение", - приводят в сообщении слова ведущего инженера-проектировщика компании "СГМ-Мост" Сергея Писарева.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста запущена в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года.