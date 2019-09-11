Объем индустрии туризма в России может увеличиться в пять раз к 2035 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Россия рассматривает туризм как важную отрасль экономики и ставит цель достичь объема туристической индустрии в 16,3 трлн рублей к 2035 году. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на 23-ей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

"Мы перезапускаем туризм у себя в стране с учетом самых передовых тенденций и ставим перед собой следующие цели развития туризма в стране до 2035 года: рост объема туриндустрии с 3,2 трлн рублей в 2017 году до 16,3 трлн рублей в 2035 году, а также увеличение более чем в два раза количества внутренних туристских поездок на одного жителя с 0,4 поездок в 2017 году до 1 в 2035 году", - сказала она.

Догузова отметила, что также важно ориентироваться на увеличение экспорта туристических услуг с $8,9 млрд в 2017 году до $28,6 млрд в 2035 году.

Приоритетом является повышение кадрового потенциала отрасли, ориентация на самостоятельных путешественников, инновации в туризме, включая цифровизацию и платформизацию туристических услуг, добавила она.

"Россия готова наращивать участие и вовлеченность в работу UNWTO по всем ключевым направлениям работы организации, а также поддерживать и развивать совместные проекты. Уже сегодня мы готовы начать работу по созданию в стране международного центра туризма под эгидой UNWTO для реализации образовательных программ в туризме", - подчеркнула глава Ростуризма.