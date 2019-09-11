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Дмитриев: приток иностранных инвестиций в РФ в 2019 году вырастет на 50%

Приток иностранных инвестиций в РФ в 2019 году будет на 50% выше, чем годом ранее - Дмитриев.

Минэкономразвития внесло в правительство план действий по ускорению роста экономики России
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