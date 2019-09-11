Дания рассматривает заявки Nord Stream 2, но не называет сроков принятия решения

СТОКГОЛЬМ, 11 сентября. /ТАСС/. Датское энергетическое агентство (ДЭА) по-прежнему не может назвать сроки, в которые закончит рассмотрение заявок компании Nord Stream 2 AG по прокладке газопровода "Северный поток - 2" у берегов королевства. Об этом в среду сообщил ТАСС глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.

"Крайние сроки проведения общественных консультаций по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для "Северного потока - 2" по юго-восточному маршруту на континентальном шельфе были 10 и 17 июля для Дании и стран Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо) соответственно. В настоящее время ДЭА рассматривает полученные ответы и параллельно оценивает заявку. Сейчас невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, среди прочего, от возможных дальнейших консультаций со странами Конвенции Эспо", - отметил он.

"ДЭА обратилось к компании Nord Stream 2 AG с просьбой провести расследование и представить ОВОС, сопровождаемую заявкой на получение разрешения, для маршрута к юго-востоку от Борнхольма. Причиной запроса было то, что ДЭА должно обеспечить выдачу разрешения на наиболее оптимальный маршрут в отношении окружающей среды и безопасности. Непосредственная оценка заключается в том, что юго-восточный маршрут на континентальном шельфе является более подходящим, чем северо-западный, исходя из ряда параметров окружающей среды и безопасности, таких как воздействие на судоходство и районы "Натура 2000" (Natura 2000, сеть охранных участков, центральный элемент в охране биоразнообразия на территории стран - членов Европейского Союза - прим. ТАСС)", - пояснил представитель агентства.

Он напомнил, что 28 июня Nord Stream 2 AG отозвал свою первоначальную заявку 2017 года на маршрут через территориальные воды Дании к югу от Борнхольма. "ДЭА в настоящее время обрабатывает две оставшиеся заявки Nord Stream 2 AG. Этот процесс будет завершен, как только будет закончена оценка воздействия на окружающую среду и безопасность", - добавил Фалбе-Хансен.

Заявки в Дании по проекту строительства газопровода

Ранее начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко сообщал, что компания прорабатывает возможность снижения негативного влияния от позиции Дании относительно строительства газопровода "Северный поток - 2" и одновременно оспаривает требование Датского энергетического агентства (ДЭА) о подаче третьей заявки на его маршрут.

Датское энергетическое агентство в качестве координирующего органа представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду по маршруту морского газопровода "Северный поток - 2", разрабатываемого компанией Nord Stream 2 AG, юго-восточнее острова Борнхольм. Этот маршрут проходит через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Дании, за пределами датских территориальных вод.

15 апреля 2019 года для обеспечения защиты интересов акционера и финансовых инвесторов компания Nord Stream 2 AG, несмотря на юридическую неопределенность, подала в ДЭА третью заявку на получение разрешения и соответствующую документацию по ОВОС. Акватория, по которой проходит юго-восточный маршрут, ранее являлась спорной между Польшей и Данией и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов.

Заявка на получение разрешения и ОВОС поданы вслед за решением ДЭА от 26 марта. Вместе с тем 17 апреля Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки и проведении третьего процесса консультаций чрезмерным и незаконным.

На рассмотрении в ДЭА уже находились две отдельные заявки от компании Nord Stream 2 AG. Первая заявка на маршрут, пересекающий территориальные воды Дании, была подана в апреле 2017 года на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в отношении действующего газопровода "Северный поток". Вторая заявка по альтернативному маршруту в ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма была подана в августе 2018 года. При этом в то время данный северо-западный маршрут считался предпочтительным маршрутом в ИЭЗ Дании с точки зрения воздействия на окружающую среду.