Новак сообщил о создании группы для анализа перспективы создания газопровода в Китай

АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Монголия в ближайшее время создадут рабочую группу, чтобы проанализировать перспективы создания газопровода через Монголию в Китай и определить его параметры. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак после встречи с монгольским коллегой.

"Мы это обсуждали, договорились в ближайшее время создать рабочую группу", - сказал он. Новак отметил, что одной из задач группы станет определение параметров газопровода, в том числе объем прокачки газа.

Президент России Владимир Путин 9 сентября на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поручил ему рассмотреть возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края, а также Ямала, для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов позднее сообщил, что "Газпром" в 2020-2021 годах активизирует геологоразведочные работы и актуализирует свою ресурсную базу в Иркутском и Красноярском центрах газодобычи.

Поставки в Китай

"Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

"Газпром" в 2019 году планирует инвестировать 147,53 млрд рублей в проект газопровода "Сила Сибири" против 219,04 млрд рублей в 2018 году. Общая стоимость проекта в ценах 2011 году оценивалась в 799,9 млрд рублей.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика, поэтому "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года. Договор о поставках российского газа в Китай по "восточному" маршруту (то есть по "Силе Сибири") между "Газпромом" и CNPC был подписан 21 мая 2014 года. Он предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

При этом Миллер сообщал, что дополнительные поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" могут составить 5-10 млрд куб. м в год из собственной ресурсной базы "Газпрома".

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Также в 2015 году "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России. В декабре 2017 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.