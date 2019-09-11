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Комплексы фиксации нарушений помогли сократить число "зайцев" на платных дорогах в 20 раз

Сейчас доля неплательщиков составляет 0,4%, ранее этот показатель достигал 9%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество ежедневно выписываемых штрафов за неоплату проезда по платным дорогам упало в августе до 45 штук против 1 тыс. в феврале 2019 года. Об этом говорится в сообщении госкомпании "Автодор".

Как отмечают в компании, доля автомобилистов, не оплачивающих проезд по скоростным автодорогам, продолжает снижаться. "Сейчас доля неплательщиков составляет 0,4%, - посчитали в "Автодоре". - Ранее доля "зайцев" достигала 9%".

Снижению числа нарушений помогла установка на всех пунктах взимания платы комплексов фото- и видеофиксации "Фотофиниш", которые в случае неоплаты проезда фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора. Нарушителей штрафуют в соответствии со статьей 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика на 1 тыс. рублей. За повторное такое нарушение в течение года - на 5 тыс. рублей.

С момента ввода системы в начале года Госавтоинспекция выписала уже 43 тыс. штрафов на сумму 67,1 млн рублей, отмечают в "Автодоре". Все эти средства перечисляются в региональные бюджеты.

Сейчас ГК "Автодор" совместно с Минтрансом РФ разработала пакет поправок в законодательство, которые предполагают передачу Ространснадзору полномочий по привлечению пользователей к ответственности за нарушение правил внесения платы, в том числе в случае взимания платы по технологии "Свободный поток". Ожидается, что такая система взимания платы будет реализована на автомобильной дороге ЦКАД.

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