Нефтяникам компенсировали в I полугодии около 140 млрд рублей по механизму сдерживания цен

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Компенсация из бюджета РФ нефтяникам составила около 140 млрд рублей по механизму обратного акциза в I полугодии 2019 года. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин на заседании в Госдуме.

"Сейчас с точностью до копейки назвать не смогу. За первые пять месяцев это было больше 120 млрд рублей, за полгода эта цифра приближалась к 140 млрд рублей", - сказал Трунин, отвечая на вопрос депутатов о том, какой размер компенсации получили нефтяники согласно механизму сдерживания цен на топливо.