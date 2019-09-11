{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхознадзор может запретить поставки риса из Вьетнама

Такие меры будут приняты при повторном выявлении карантинных объектов, пояснили в ведомстве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор может запретить поставки риса из Вьетнама в случае повторного выявления карантинных объектов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор уведомил коллег, что в случае повторного выявления таких объектов во вьетнамской продукции служба будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки в Россию риса", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в российском ведомстве, 11 сентября представители Россельхознадзора провели переговоры с представителями департамента по защите растений Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, основанием для проведения которых послужило выявление Россельхознадзором в трех партиях (470 т) вьетнамского риса карантинного для Евразийского экономического союза объекта - многоядной мухи-горбатки. В ходе обсуждения российская сторона выразила озабоченность высокой степенью зараженности риса карантинными объектами и попросила вьетнамских коллег принять срочные меры по недопущению нарушений фитосанитарных требований.

Вьетнамское ведомство подтвердило получение нот Россельхознадзора и уже начало проводить расследование. Кроме того, вьетнамские специалисты сообщили российской стороне о принятых мерах по усилению инспекции предприятий, занимающихся экспортом риса.

Россельхознадзор также попросил вьетнамскую сторону подробно разобраться в причинах допуска продуктов, не соответствующих требованиям ЕАЭС и технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", и прислать официальный ответ обо всех принятых мерах.

Теги
РоссияВьетнам
В Госдуме сообщили, что Росстат будет оперативно предоставлять статистику депутатам
Совет Госдумы принял решение создать рабочую группу, которая будет готовить техзадания для ведомства по представлению информации по наиболее важным показателям
Читать полностью