МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор может запретить поставки риса из Вьетнама в случае повторного выявления карантинных объектов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор уведомил коллег, что в случае повторного выявления таких объектов во вьетнамской продукции служба будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки в Россию риса", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в российском ведомстве, 11 сентября представители Россельхознадзора провели переговоры с представителями департамента по защите растений Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, основанием для проведения которых послужило выявление Россельхознадзором в трех партиях (470 т) вьетнамского риса карантинного для Евразийского экономического союза объекта - многоядной мухи-горбатки. В ходе обсуждения российская сторона выразила озабоченность высокой степенью зараженности риса карантинными объектами и попросила вьетнамских коллег принять срочные меры по недопущению нарушений фитосанитарных требований.

Вьетнамское ведомство подтвердило получение нот Россельхознадзора и уже начало проводить расследование. Кроме того, вьетнамские специалисты сообщили российской стороне о принятых мерах по усилению инспекции предприятий, занимающихся экспортом риса.

Россельхознадзор также попросил вьетнамскую сторону подробно разобраться в причинах допуска продуктов, не соответствующих требованиям ЕАЭС и технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", и прислать официальный ответ обо всех принятых мерах.