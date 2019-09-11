{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Мутко: выставочный центр "Минводыэкспо" откроется 14 октября

В декабре 2018 года пресс-служба КРСК сообщала, что дочерняя компания корпорации - "МВЦ-2012" - подготовила проект завершения строительства многофункционального выставочного центра

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 11 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный выставочный центр "Минводыэкспо", строительство которого ведется с 2012 года, планируется открыть 14 октября. Об этом сообщил в среду на совещании в аэропорту Минеральные Воды заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

В апреле гендиректор компании "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) Сергей Харитонов сообщал, что "Минводыэкспо" будет открыт к I Кавказскому международному экономическому форуму.

"14 октября приемка завершается. 15 октября они должны нам презентовать бизнес-план развития этого комплекса, и мы тогда примем решение о судьбе этого комплекса", - сказал Мутко.

В декабре 2018 года пресс-служба КРСК сообщала, что дочерняя компания корпорации - "МВЦ-2012" - подготовила проект завершения строительства многофункционального выставочного центра. Он получил положительное заключение государственной экспертизы, а 11 декабря 2018 года была подтверждена достоверность сметной стоимости строительства в размере 700 млн рублей. Финансирование объекта предусмотрено договором между Минкавказом и КРСК о предоставлении бюджетных инвестиций на сумму до 720 млн рублей.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичСеверный КавказСКФО
Арктика сегодня
Мурманская область получит средства на компенсацию цен на мазут
Как отметил глава региона, в результате налогового маневра цена на топливо выросла, из-за чего затраты бюджета региона на подготовку к отопительному периоду увеличились более чем на 5 млрд рублей в год
Читать полностью