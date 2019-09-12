Новые меры безопасности разработаны после отключения на Калининской АЭС

ТАСС, 12 сентября. Ростехнадзор и Минэнерго разработали комплекс мероприятий для предотвращения в дальнейшем возможных отключений энергоблоков, как это произошло в июле на Калининской АЭС в Тверской области, сообщил ТАСС руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин на II Международном форуме органов регулирования безопасности в горной отрасли.

"По результатам расследования [причин отключения энергоблоков] разработан комплекс мероприятий по недопущению подобных событий, предусматривающий как организационные, так и технические решения <…> С учетом анализа сложившейся ситуации, приведшей к возникновению и развитию остановки энергоблоков, мы совместно с Минэнерго России обратим особое внимание на соблюдение требований законодательства РФ в сфере электроэнергетики в рамках реализации полномочий по государственному контролю и надзору", - сказал Алешин.

Утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), что привело к отключению от сети трех энергоблоков станции. Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого энергоблока остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Третий энергоблок находится в работе.

Калининская АЭС - филиал Росэнергоатома. Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции есть четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

II Международный форум органов регулирования безопасности в горной отрасли, который проходит в Санкт-Петербургском горном университете, собрал специалистов в области технологической, экологической безопасности и энергетики из Германии, Китая, Вьетнама, Турции и стран СНГ.