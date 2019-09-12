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Тимченко поднялся на второе место в российском списке Forbes

Первое место занял Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в $26,2 млрд

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Миллиардер Геннадий Тимченко занял вторую строчку в списке богатейших россиян по данным счетчика Forbes, отражающего состояние долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

За сутки состояние Тимченко выросло на $268 млн и составило $22,1 млрд. В списке самых богатых бизнесменов России он уступает только Леониду Михельсону, состояние которого оценивается в $26,2 млрд.

Тимченко является членом совета директоров "Новатэка" и "Сибура". В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, составленном Forbes в апреле 2019 года, он занимал пятую строчку с состоянием в $20,1 млрд. В рейтинге мировых миллиардеров Тимченко занимает 40 строчку.

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