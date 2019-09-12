Проект ветряной электростанции на Ставрополье прошел строительную госэкспертизу

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Проект первой на Северном Кавказе ветряной электростанции, которую планируют строить в Кочубеевском районе Ставрополья, получил положительное заключение государственной экспертизы в сфере строительства. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры края.

Год назад официальный представитель "Новавинд" в рамках выставки WindEurope 2018 сообщил журналистам, что "Новавинд" начал установку ветроизмерительных комплексов в Ставропольском крае для подготовки строительства ветропарка в регионе. Также сообщалось, что строительство ветропарка в Ставропольском крае должно начаться в 2019 году. В "Новавинд" 9 сентября сообщали, что "ВетроОГК" (входит в ветроэнергетический дивизион Росатома "Новавинд") получила разрешение на строительство ветропарка "Кочубеевская ВЭС" общей мощностью 210 МВт.

"Накануне подведомственным краевому министерству строительства и архитектуры Автономным учреждением Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" выдано положительное экспертное заключение на проект ветряной электростанции, которую планируют строить в Кочубеевском районе. При проектировании ветряной электростанции типовая проектная документация не применялась, что говорит об ее уникальности. Это будет первый подобный проект на территории СКФО", - говорится в сообщении.

Среднегодовая скорость ветра на участке в 73 гектара, где запланировано строительство электростанции, достигает 10-12 м/с, уточняется в сообщении. "Инвестиционные компании, провели экономическую оценку проекта и считают целесообразным строительство в Кочубеевском районе целого комплекса ветроустановок. Благодаря этому на Ставрополье появится дополнительный мощный источник электроэнергии", - приводятся в сообщении слова главы краевого Минстроя Алексея Когарлыцкого.

"Новавинд" - дивизион госкорпорации "Росатом", основная задача которого - развитие неатомного направления бизнеса, включая ветроэнергетику. Компания была основана в 2017 году. "Новавинд" управляет проектами по созданию на юге России ветроэлектростанций, филиалы компании открыты в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе. До 2022 года предприятия, находящиеся под управлением "Новавинд", должны создать объекты ветрогенерации общей мощностью 970 МВт, из которых 660 МВт - на юге страны.