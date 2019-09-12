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В ЦБ заявили, что пока нет оснований ожидать мягкой денежно-кредитной политики

Банк России не исключил возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Оснований ожидать от Банка России мягкой денежно-кредитной политики в текущих условиях нет, заявил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Сейчас пока, на наш взгляд, нет оснований для того, чтобы ожидать, что она [денежно-кредитная политика] стала мягкой", - сказал он.

Банк России 6 сентября понизил ключевую ставку до 7% годовых, отметив продолжающееся замедление инфляции.

ЦБ не исключил возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом".

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