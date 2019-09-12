ФТС представит стратегию развития ведомства до 2030 года в конце октября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России обещает представить стратегию развития ведомства до 2030 года в конце октября текущего года, сообщил глава службы Владимир Булавин, выступая на Московском финансовом форуме 2019.

"Все вопросы организационного плана, вопросы финансирования, вопросы штатной численности, связанные с созданием новых таможенных органов, у нас решены. Это позволяет нам и позволило нам работать над новой стратегией-2030", - сказал он.

"Планируем презентовать нашу новую стратегию на предстоящем международном таможенном форуме, который состоится 24-25 октября этого года в Москве в выставочном зале на Красной Пресне", - добавил глава ФТС.

При этом Булавин отметил, что если говорить о том, что будет представлять из себя таможня в 2030 году, то основное направление движения будет связано с движением от электронной таможни к интеллектуальной.

"Мы планируем в процессе стратегии реализовать несколько значимых проектов, связанных с наполнением наших цифровых систем искусственным интеллектом, обучить их решать сложные нелинейные задачи в n-мерном пространстве, существенным образом ускорить таможенные процедуры, научить наши системы не только считать, писать, но и думать над сложными задачами, связанными с обработкой больших данных", - заключил глава ФТС.

Сейчас проект стратегии находится в Минфине, для того чтобы организовать прохождение всех регламентных процедур в правительстве РФ и администрации президента.