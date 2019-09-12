Japan Airlines с 2020 года переводит рейсы в Москву из Домодедово в Шереметьево

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Japan Airlines с весенне-летнего периода 2020 года переводит рейсы в столичный аэропорт Шереметьево, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе аэропорта. Сейчас перевозчик летает в Домодедово.

"Авиакомпания Japan Airlines (JAL), выполняющая рейсы по маршруту Токио - Москва с 1967 года, объявляет о переводе рейсов в международный аэропорт Шереметьево, начиная с весенне-летнего периода 2020 года", - говорится в сообщении.

В Шереметьево напомнили, что в дополнение к существующему направлению Токио - Москва с весенне-летнего периода 2020 года авиакомпания откроет прямые рейсы по маршруту Токио (Нарита) - Владивосток.

"Одновременно с переводом рейсов в Шереметьево в 2020 году JAL планирует начать выполнение код-шеринговых рейсов совместно с авиакомпанией "Аэрофлот", что укрепит сотрудничество двух перевозчиков", - также отметили в аэропорту.

По итогам 2018 года число российских туристов, въехавших в Японию, выросло на 22,7%, до 94,8 тыс. человек, а РФ при этом за тот же период посетили 120 тыс. японцев. В январе Япония и Россия объявили, что намерены к 2023 году в два раза увеличить совместный туристический поток и довести его до уровня 400 тыс. человек.

Japan Airlines (основана в 1951 году) - первая международная авиакомпания в Японии. В настоящее время JAL обслуживает 349 аэропортов в 52 странах и регионах вместе со своими партнерами по код-шерингу и располагает современным парком из 230 самолетов.