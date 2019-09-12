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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть на 2019-2020 годы

В первом полугодии рост спроса составлял всего 0,5 млн баррелей в сутки, говорится в отчете агентства

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) в сентябрьском отчете оставило неизменным прогноз по росту спроса на нефть на 2019 и 2020 годы по сравнению с прежней оценкой - на уровне 1,1 млн и 1,3 млн баррелей в сутки на фоне более оптимистичных, чем ранее, ожиданиях в мировой экономике.

Согласно отчету, в первом полугодии рост спроса составлял всего 0,5 млн баррелей в сутки, снижаясь до 1,2 млн баррелей в сутки в июне. "Но для второго полугодия мы не ждем больше ухудшения в экономическом климате и в торговых спорах. Рост спроса будет намного выше на фоне низкой базы 2018 года и более низких цен на нефть", - говорится в отчете. В июле спрос увеличился уже на 1,3 млн б/с в годовом исчислении, подсчитали в МЭА.

Спрос на нефть ОПЕК

Рост предложения нефти из стран не ОПЕК в 2020 году ускорится до 2,3 млн б/с против 1,9 млн б/с в 2019 году. Это может привести к снижению спроса на сырье из стран картеля, пишет в отчете МЭА.

"Ускорение стран "не ОПЕК" сократит спрос на поставки из ОПЕК до 28,3 млн б/с в первом полугодии 2020 года, что на 1,4 млн б/с ниже уровня августа", - говорится в отчете.

"Конкуренция на рынке нефти обостряется, это показывают предварительные данные за июнь, когда США превзошли Саудовскую Аравию и Россию по объемам экспорта нефти", - отмечает МЭА.

Россия, Нигерия и Ирак в августе совокупно превысили добычу на 0,6 млн б/с по отношению к размеру квот, действующих в рамках соглашения ОПЕК+. В августе добыча стран ОПЕК поднялась до 29,74 млн б/с на фоне роста добычи в Саудовской Аравии, Нигерии и новом рекорде добычи в Ираке - 4,81 млн б/с. Однако несмотря на то, что Ирак и Нигерия превысили установленные в соглашении уровни добычи сделка все еще перевыполняется благодаря тому, что Саудовская Аравия сокращает больше обещанного, отмечают в МЭА.

Добыча в Иране под действием санкций упала на 1,4 млн б/с год к году. В Венесуэле - на 520 тыс. б/с ниже год к году. Добыча в Саудовской Аравии снизилась на 670 тыс. б/с год к году. При этом Ирак, Нигерия и Ливия совокупно нарастили добычу на 400 тыс. б/с по отношению к прошлогоднему уровню. Свободные мощности ОПЕК в августе МЭА оценило в 3,2 млн б/с, из которых 2,3 млн приходится на Саудовскую Аравию.

Теги
СШАРоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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