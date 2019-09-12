АСВ технологически готово к внедрению биометрии в своей работе

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) технологически готово к использованию биометрии в своей работе, однако законодательство еще не полностью доработано для этого. Об этом на международном банковском форуме заявил глава АСВ Юрий Исаев.

"Мы в большей степени ограничены законодательством. Мы здесь будем идти вслед за всей государственной системой, которая все больше и больше это использует. Мы технологически к этому готовы, законодательно - не до конца. Мы исходим из того, что два - три года на то, чтобы это все полностью заработало, у нас есть", - сказал Исаев.

Биометрическая идентификация

Сейчас ЦБ совместно с участниками ассоциации "Финтех" - российскими банками, платежными системами и телеком-операторами - реализует проект по созданию платформы удаленной биометрической идентификации клиентов. Планируется, что в дальнейшем подключаться к платформе смогут и некредитные организации. Таким образом, россияне смогут проходить упрощенную идентификацию для дистанционного получения не только финансовых, но и иных услуг, в том числе государственных.

Сбор биометрии клиентов, который позволит оказывать услуги дистанционно, был запущен летом 2018 года.

Предотвращение мошенничества

АСВ в 2018 году предотвратило мошенничество, связанное с фальсификацией по банковским вкладам, на сумму около 700 млн рублей, сообщил Исаев.

"Еще несколько лет тому назад фальсификация по вкладам доходила до сумм, исчисляемых миллиардами. Максимум это было 15 млрд, это огромные цифры. За прошлый год мы предотвратили такое мошенничество на сумму порядка 700 млн рублей. Это, конечно, меньше, но тоже много", - сказал он.

В конце 2018 года общий объем выплат Агентства по страхованию вкладов, созданного в январе 2014 году, достиг 1,9 трлн рублей, а число получивших страховое возмещение вкладчиков составило 4 млн человек.

Перечисление возмещений

Агентство по страхованию вкладов и Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждают возможность перечисления компенсаций по вкладам клиентам банков, лишенных лицензий, на карты "Мир", сообщил Исаев.

"Мы прорабатываем сейчас этот вопрос, исходим их того, что хорошо бы было обеспечить перечисление по номеру карты "Мир". Это мне кажется оптимальным, так как если мы хотим в течение семи дней выплачивать [возмещение по вкладам], мы можем идти только по беззаявительному порядку", - сказал он.

Глава НСПК Владимир Комлев отметил, что такая технология работает с Фондом социального страхования.

"Я встречно предлагаю подумать над вопросом перевода в Системе быстрых платежей - там деньги будут перечисляться еще быстрее", - добавил он.