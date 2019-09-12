Минфин не видит смысла в подключении ФТС и ФНС к "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минфин России не видит смысла в подключении Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной налоговой службы (ФНС) к механизму "регуляторной гильотине", сообщил замглавы министерства Илья Трунин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Честно говоря, мы внутри правительства не обсуждаем подключение ни налоговой, ни таможенной службы к этим процессам ("регуляторной гильотине" - прим. ТАСС). Изначально о чем шла речь? О том, что есть традиционные виды контроля и надзора, которые существуют десятки лет и живут по старым правилам. Это не относится ни к таможенной, ни к налоговой службе", - сказал Трунин.

Он пояснил, что в отличие, например, от санитарного надзора, история таможенной и налоговой служб РФ насчитывает всего порядка 25 лет, и там просто нет советских нормативных актов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".