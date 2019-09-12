Аксаков: банки будут самостоятельно рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Банки будут самостоятельно рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика на основе информации из кредитных бюро и документов, предоставленных самим заемщиком. Кредитные бюро не получат данные о доходах россиян, сообщил журналистам в кулуарах международного банковского форума глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее газета "Известия" написала, что квалифицированные БКИ получат доступ к данным о доходах заемщиков без их согласия.

"Есть законопроект у нас, он будет рассматриваться. Это изменение в закон о бюро кредитных историй, в соответствии с которым бюро должны представлять информацию о долговой нагрузке в банки. Естественно, это все по согласию заеемщика должно быть. Сам показатель предельной долговой нагрузки все-таки кредитор будет формировать", - сказал Аксаков.

Он уточнил, что законопроект был внесен в Госдуму в июне. Он предусматривает создание института квалифицированных бюро кредитных историй, которые будут на основании методики Банка России подсчитывать долговую нагрузку потенциального заемщика и передавать эту информацию в банк с согласия заемщика.

"Я думаю, что если не в сентябре, то в октябре рассмотрим в первом чтении (этот законопроект - прим. ТАСС)", - добавил Аксаков.

С 1 октября 2019 года ЦБ вводит новый инструмент ограничения рисков потребкредитования - показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН), в дополнение к уже имеющимся коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам для банков.