Минэкономразвития предлагает объявить 2021 год Годом предпринимательства

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития предлагает объявить 2021 год в России Годом предпринимательства, сообщила в четверг директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Милена Арсланова.

"Ранее было заявлено, что это будет 2020 год, но, как мы знаем, следующий год объявили Годом памяти и славы в связи с юбилеем Победы. Мы будем вносить изменения в проект указа [президента РФ] и предлагать 2021 год", - сказала она на Московском финансовом форуме.

По данным разработчиков проекта, это позволит, в частности, провести системную работу по популяризации предпринимательской деятельности.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.