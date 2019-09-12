Mail.ru Group запустил собственный мессенджер для бизнеса Myteam

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Mail.ru Group запустила собственный мессенджер для бизнеса Myteam. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мессенджер упростит рабочие процессы и предотвратит возможные утечки информации", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что новый мессенджер имеет универсальный инструмент для решения личных и командных задач сотрудников. Синхронизация происходит в облачной системе, что позволит иметь доступ к информации с разных устройств. Через мессенджер можно создавать и блокировать аккаунты сотрудников, делать групповые чаты и назначать администраторов, совершать аудио- и видеозвонки, обмениваться файлами любых типов, организовывать отдельные каналы для распространения информации, создавать чат-ботов.

"Настройки Myteam помогают предотвращать утечки информации, защищать коммерческие тайны и другие важные данные - доступ к файлам и групповым перепискам есть только у сотрудников компании. Если кто-то из участников чата покинет компанию, он больше не сможет открыть историю переписки или общие документы, исключение уволившихся сотрудников из чата происходит автоматически", - пояснили там.

Myteam представлен в рамках платформы "Mail.ru для бизнеса". В тарифной линейке мессенджера доступны несколько предложений: бесплатный тариф включает в себя все стандартные функции - групповые чаты и каналы.