Банк России допускает инфляцию ниже 4% по итогам 2019 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ЦБ допускает инфляцию в России ниже 4% по итогам 2019 года на фоне реализации разовых факторов, заявил журналиста глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Международного финансового форума.

"Наш прогноз - 4-4,5%. Естественно, если реализуется какой-то другой набор разовых факторов, в принципе, наверное, ниже 4% при каком-то стечении обстоятельств возможно", - сказал он.

Заботкин отметил, что при той денежно-кредитной политике, которую проводит Банк России, есть возможность существенного и устойчивого отклонения инфляции вниз от цели.

"Но, если исходить из того, что ЦБ располагает всеми возможностями для возврата инфляции к 4%. 4% - это та инфляция, которая в качестве ожидаемой должна учитываться при расчете нейтральной процентной ставки", - добавил он.

Регулятор по итогам заседания совета директоров 6 сентября снизил прогноз годовой инфляции в РФ по итогам 2019 года с 4,2-4,7% до 4-4,5%.