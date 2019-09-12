Новак: Россия будет выполнять условия сделки ОПЕК+ в полном объеме

АБУ-ДАБИ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия будет выполнять условия сделки ОПЕК+ в дальнейшем в полном объеме, как и все остальные страны, участвующие в соглашении. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Александр Новак.

"Хотел бы акцентировать внимание, мне это кажется очень важным. Мы еще раз договорились о приверженности исполнению соглашения в полном объеме всеми участниками соглашения, кто подписал его в декабре 2018 года. Все должны выполнять обязательства на 100%", - сказал он.

"Российская Федерация полностью привержена обязательствам и намерена исполнять их в полном объеме", - добавил министр.

Он также сообщил, что признаки замедления мировой экономики и санкции беспокоят ОПЕК+, альянс готов реагировать при рецессии на рынке.

ОПЕК о росте добычи нефти в августе уведомили Нигерия (на 78 тыс. б/с в сравнении с июлем), Ангола (на 69 тыс. б/ с), Ирак (на 30 тыс. б/с) и Венесуэла (27 тыс. б/с).

Россия в августе также увеличила добычу по сравнению с июлем. Страна сократила добычу нефти на 143 тыс. б/с в рамках сделки с ОПЕК+, тогда как ее квота в соглашении составляет 228 тыс. б/с. Рост добычи в августе министр энергетики России Александр Новак объяснял расчисткой "Дружбы" от загрязненного хлоридами сырья.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.