ЦБ готов вернуться к обсуждению отмены репатриации выручки в иностранной валюте к 2024 г.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ готов вернуться к обсуждению отмены репатриации выручки в иностранной валюте к 2024 году. Об этом сообщила замдиректора департамента финансового мониторинга ЦБ РФ Елена Шакина на Московском финансовом форуме.

"На сегодняшний момент есть понимание в лице Минфина и Центрального банка, что идет постепенная отмена от репатриации валютной выручки в рублях к 2024 году. К 2024 году анализируя, в каком состоянии будет рынок, бизнес, и какое будет в принципе отношение к этому институту, готовы вернуться к обсуждению и глобальной отмены репатриации в иностранной валюте. Сейчас пока достигнута договоренность только в рублях", - сказала она.

О рисках такой отмены говорить пока рано, потому что "взвешивая все, речь идет пока только о рублях", отметила замглавы департамента. "В том числе для достижения цели поднять платежность нашей валюты и увеличить хождение рублей, в том числе в расчетах", - отметила она.

Изменения в КоАП предполагают "существенный штраф в процентном соотношении за нерепатриацию по тем контрактам, которые остаются в рублях, и по тем, которые есть в иностранной валюте", напомнила Шакина, это послужит стимулом для увеличения доли рубля в расчетах.