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Рябков: РФ обеспокоена угрозами санкций со стороны США против "Роснефти"

РФ обеспокоена угрозами санкций со стороны США против "Роснефти" - замглавы МИД Рябков.

Аэропорт Перми изменит расписание в сентябре в связи с реконструкцией
Аэровокзал вводит режим ограничения работы для приема и обслуживания воздушных судов 17, 19, 20, 22, 23 и 24 сентября
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